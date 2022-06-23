Terör örgütü üyesi bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

İHA

DEAŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHA'nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayımlanan kararda, DEAŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulduğuna yer verildi.

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