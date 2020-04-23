Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "Terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıldır aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.