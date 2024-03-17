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        Haberler Gündem Güncel Terör örgütü sloganı atan 75 kişiye gözaltı

        Terör örgütü sloganı atan 75 kişiye gözaltı

        İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki nevruz kutlaması etkinliğinde yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 75 kişinin gözaltına alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 22:25 Güncelleme: 17.03.2024 - 22:25
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        Terör örgütü sloganı atan 75 kişiye gözaltı
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        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Fatih'teki Yenikapı Miting Alanı'nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün 10.00-17.00 saatleri arasında "Şimdi özgürlük zamanı" konulu miting ve "Nevruz kutlaması" etkinliği düzenlendiği aktarıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında; etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtığı tespit edilen M.A, Ş.A. ve Y.Ö. adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arama kaydı bulunan M.K. ve M.B. adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Etkinlik alanı ve çevresinde polise mukavemet gösteren, taşkınlık çıkaran, yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 15'i kadın, 55'i erkek toplam 70 şahıs hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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