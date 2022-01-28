Terör örgütü propagandası yapan şahısa gözaltı

İHA

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan bir zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arguvan ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama ve hakaret etme suçundan yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.