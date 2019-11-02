Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesinde yapılan operasyonlardan dolayı teröristlerin korku içinde ve moralsiz olduğunu, kimsenin dışarı çıkmak istemediğini, yaşanan bu durumdan kurtulmak ve örgüte destek sağlamak için terör örgütü elebaşılarınca bir çocuğun öldürülerek polis kurşunuyla öldüğü propagandası ile halkı sokaklara dökmeyi hedeflediklerini söylediği bilgisi alındı.



Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG/ KCK terör örgütünün hainlikte sınır tanımadığı belirtilerek örgütün her zaman masum sivilleri hedef aldığı, sivillerin arkasına saklandıkları, dezenformasyon ve propaganda ile halkı sokağa dökme ve örgüte destek sağlama çabasının son çırpınışları olduğu bildirildi.