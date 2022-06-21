Terör örgütünde çözülme: 4 kişi daha teslim oldu

Son dakika: Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; bugün teslim olan 4 örgüt mensubuyla birlikte 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise teslim olan örgüt mensubu sayısı 47'ye yükseldi.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir