Terör örgütü PKK, Zap kampından çekildi
Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap kampından çekildiğini duyurdu
Giriş: 17.11.2025 - 11:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:59
İHA'da yer alan habere göre açıklamada, "16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" denildi.
