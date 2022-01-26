Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 12 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. ​​​​​​​

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.