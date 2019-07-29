Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bir kadının Suriye'de terör örgütüne katılmak için Antalya'dan Mardin'e geleceği bilgisine ulaşıldı. DHA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler, Kızıltepe otogarında yolcu otobüsüyle geldiği tespit edilen kadın, görüştüğü bir kişiyle polis ekiplerini fark etmeleriyle kaçtıkları sırada yakalandı. Ekipler, sürdürdükleri çalışma kapsamında kadınla iş birliği yaptıkları tespit edilen 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakılırken, 8'inin sorgusu ise sürüyor.