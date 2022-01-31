Edirne'de, terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi O.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.