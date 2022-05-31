Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

SAYI 37'YE YÜKSELDİ

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 37'ye yükseldi.