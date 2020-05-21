Terör örgütü operasyonu - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde ağır kayıplar veren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün, üyelerine moral vermek, devam eden operasyonlardaki baskıyı kırmak ve dikkatleri başka bölgelere çekmek amacıyla İstanbul başta olmak üzere bazı metropollerde sansasyonel eylemler gerçekleştirmeyi hedeflediği tespit edildi.Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen 5 şüphelinin, faaliyetlerinin deşifre olmaması için aile gibi davranarak İstanbul'un çeşitli semtlerinde kiraladıkları evlere yerleştikleri ve özellikle tekstil işlerinde çalışmaya başladıkları da tespit edildi.Bunun üzerine şüphelilerden Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh ve Ghaleb Bakr'ın Bağcılar'da, Samer Sallal'ın Esenler'de, Adnan Süleyman'ın Avcılar'da, Mustafa İsmail'in ise Esenyurt'ta kiraladıkları ve hücre evi olarak kullandıkları adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.- Geniş çaplı toplumsal olay çıkartma planıŞüphelilerden Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh'in, PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzeyde faaliyet gösteren akrabalarının talimatı üzerine geldiği İstanbul'da Suriyelilere yönelik eylem yaparak bunu Türklerin yaptığı, Türk vatandaşlarına yönelik eylem düzenleyerek, bunu Suriyelilerin yaptığı şeklinde propaganda yapmayı amaçladığı bildirildi.Bu kapsamda 500 dolar karşılığında eylem gerçekleştirecek kişileri arayan Abdullah el-Ahmed eş-Şeyh'in, yapılacak eylemlerin videoya kaydedilerek sosyal medya aracılığıyla yayınlanıp Türkiye genelinde geniş çaplı toplumsal olay çıkartılması arayışı içerisinde olduğu kaydedildi.Zanlılardan Samer Sallal'ın da Suriye'nin Rakka/Tabka bölgesinde terör örgütünün basın merkezinde görevli olduğu ve kendisine "Azad" kod isminin verildiği, bu kişinin Türkiye'ye yönelik propaganda amaçlı haberler yaparak YPG basın bürosuna aktardığı ifade edildi.Şüpheliler Adnan Süleyman, Ghaleb Bakr ve Mustafa İsmail'in de Afrin/Cinderes bölgesinde PYD/YPG terör örgütü içerisindeyken yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaparak İstanbul'a geldikleri belirtildi.PYD/YPG asayiş biriminde 100 dolar maaşla silahlı faaliyet yürüten bu kişilerin İstanbul'da değişik adreslere dağılarak tekstil işlerinde çalışmaya başladıkları ifade edildi.Şüphelilerin aile bireylerinin de Suriye'nin kuzeyinde örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermeye devam ettiği bilgilerine de ulaşıldığı kaydedildi.
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