Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Terör örgütü MLKP'ye operasyon: Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı gözaltına alındı

Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonda Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş: 30.04.2023 - 18:34 | Güncelleme: ABONE OL
Terör örgütü MLKP'ye operasyon: Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı gözaltına alındı
AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge 16. sıra milletvekili adayı Burcu Ayyıldız, aynı partiden İstanbul 2. Bölge 18. sıra milletvekili adayı Berfin Polat ile ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü'nün de bulunduğu 17 şüpheli tespit edildi.

Yapılan çalışmada, şüpheli Berfin Polat'ın Twitter hesabından 2009'da İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve emniyet amiri Semih Balaban'ın şehit edilmesi olayına karışan Devrimci Karargah Terör Örgütü üyesi Orhan Yılmazkaya'nın etkisiz hale getirilmesinin yıl dönümü 27 Nisan'da örgüt üyesini övücü mahiyette paylaşım yaptığı belirlendi.

İstanbul, İzmir ve Mersin'de şüphelilerin yakalanması için 16 farklı adrese yapılan eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge 16. sıra milletvekili adayı Ayyıldız ve ESP Eş Genel Başkanı Tümüklü'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşil Sol Parti'den İstanbul 2. Bölge 18. sıradan milletvekili adayı Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
30 Nisan Pazar 2023 Şans Topu sonuçları
30 Nisan Pazar 2023 Şans Topu sonuçları
Cezaevi nakil aracı devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu
Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.