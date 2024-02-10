Terör örgütü elebaşının posterini asmışlardı!
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK elebaşının posterini asan 2 kişi operasyonla yakalandı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Celal Bayar Köprüsü'ne, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asılması üzerine araştırma başlattı.
KİMLİKLERİ VE ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ekipler, yaptıkları çalışmayla posteri asan 2 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti. İki zanlı, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
ADANA VALİSİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut 2 şahıs, polislerimizce yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.