Osmaniye'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide üyesi Lübnan uyruklu H.A.M.(36) yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonunda, terör örgütü El-Kaide üyesi H.A.M.'nin, 13 Mayıs günü, Bahçe ilçesi D-400 Karayolu üzerindeki dinlenme tesisine geleceği bilgisine ulaşıldı.



H.A.M., aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan sorgusunda, H.A.M.'nin 2006- 2011 yılları arasında Pakistan'a karşı Taliban'ın yanında El-Kaide terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği, 2011 yılında Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.