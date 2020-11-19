Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C adına haraç toplayan 5 şüpheli yakalandı.

Şahin Şen'in haberine göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri Sultangazi ilçesindeki bir iş yerine 14 Kasım günü operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DFKP-C adına örgüt propagandası yapan ve örgüte haraç toplayan 5 şüpheli gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D., Y.G., C.Ö. ve H.Ö. adli kontrolle serbest kalırken C.Ö. tutuklandı.