Terör örgütü DEAŞ kampına para aktaran sanıklara hapis istemi

AA

Terör örgütü DEAŞ adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Suriye uyruklu tutuklu sanık Ahmad A. ile Abdullah A. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından, şüpheliler için ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet'' suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, sanıkların sürekli olarak DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu kişilerle irtibat ve iltisaklı olduğu belirtilerek sanıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

İddianamede, sanıkların iştirak ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kentte DEAŞ terör örgütüne aktif faaliyet yürüttükleri, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladıkları ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan haklarında işlem yapılan kişilerle yoğun HTS kayıtlarının tespit edildiği belirtildi.

Ahmad A'nın iş yerinde gerçekleştirilen arama-el koyma işlemi sonucu ele geçirilen ve Arapça yazılar bulunan defter ve ajandalara ilişkin yapılan bilirkişi incelemesine yer verilen iddianamede, sanığa ait defter ve ajandada, Suriye uyruklu pek çok şahıs arasında para transferlerine dair kayıt, hesap ve havale bilgileri, adres ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

- DEAŞ adına topladığı parayı dolar olarak istemiş

Tanık H.Ş. iddianamedeki ifadesinde, kızı G.E'nin 5 yıldır Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Hol Kampı'nda bulunduğunu ve kızıyla WhatsApp uygulaması üzerinden irtibat kurduğunu söyledi.

Kızı G.E'nin kendisine örgütün elinden kurtulmak için Abdullah A'nın telefon numarasını verdiğini ve onunla irtibata geçmesini söylediğini belirten tanık H.Ş, şöyle devam etti:

''Ben 24 Ağustos 2019'da Abdullah A'yla Pozantı'da PTT Müdürlüğünün önünde buluşmak üzere anlaştım. Yanımdaki 1200 lira parayla PTT Müdürlüğü'nün önüne gittim. Abdullah A'yı beklediğim esnada yolun karşısında bulunan trafik polisinin yanına giderek Suriye'de terör örgütünün elinde kızımın esir bulunduğunu ve kızıma yardım etmek için para göndermek istediğimi, şehir dışından bir şahsın gelerek para transferinde aracılık edeceğini anlatarak onlardan yardım istedim. Bu görüşme sonrasında Abdullah A. bir araçla buluşma noktasına geldi. Ben de yanına giderek bu şahısla tanıştım ve yanımda bulunan 1200 lirayı kendisine uzattım. Abdullah A. bana bu parayı dolar birimi üzerinden vermem gerektiğini söyledi. Ben yakınlarda bulunan kuyumcuya parayı dolar birimine çevirmek için gittiğim esnada Abdullah A. suçüstü yakalandı.''

- "Örgüt üyelerine para göndermişler"

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık Ahmad A. ise Adana Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan dükkanında kardeşiyle çalıştığını, iş yerinde para havale işlemleri yaptığını ifade etti.

Abdullah A'nın bacanağı olduğunu belirten sanık Ahmed A, ''Abdullah A, benden Suriye'de bulunan Haseke Hol Kampı olarak bilinen yere 'Um Salih' isminde bir bayana ağustos ayı başlarında 350 dolar, ağustos ayının ortalarında aynı şahsa 240 dolar para havale etmemi istedi. Ayrıca Suriye'nin Azez bölgesindeki başka bir bayana da 240 dolar para göndermemi söyledi. Ben Abdullah A'nın bu isteklerini kendisiyle aile ilişkilerimiz nedeniyle kabul ederek Suriye'de bulunan Hol Kampı'na para gönderdim.'' ifadesini kullandı.

İddianamede, sanıkların iştirak ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, haklarında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmaktan işlem yapılan ve yakalama emri bulunan kişilerin örgüt içerisindeki devamlılıklarını sağlamak adına para gönderdikleri ve örgüt üyelerine fon sağlama işini Adana'daki Suriyelilere ait döviz bürosu olarak bilinen iş yeri üzerinden gerçekleştirdikleri kaydedildi.