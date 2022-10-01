DEAŞ'ın sözde "savaşçı" militanı tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı, 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklu şüphelilerden Muhammed Hac Ahmed'in (28), örgütün Tel Abyad'daki kampında askeri eğitim alıp, silahlı çatışmalarda 'savaşçı' sıfatıyla yer aldığı ve işgaldeki bölgelerde silahlı nöbet tuttuğu ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiğini tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen TEM ekipleri, 23 Eylül günü şafak vakti 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
"SAVAŞCI" SIFATIYLA YER ALMIŞ
Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed Hac Ahmed'in, örgütün Tel Abyad'daki kampında 50 kişilik bir grupla askeri eğitim aldığı öğrenildi. Ayrıca Hac Ahmed'in, örgütün Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda 'savaşçı' sıfatıyla yer aldığı, örgüt işgalindeki bölgede silahlı nöbet tuttuğu öne sürüldü.
TUTUKLANDILAR
Şüphelilerden Muhammed el-Ali'nin (35) ise örgütün işgalindeki bölgelerde çocuklara ideolojik eğitim verdiği saptandı. Şüphelinin, örgütün 'öğretmen' alımı yapacağı ilanını duyunca başvuruda bulunduğu ve 100 dolar maaş ile çalıştığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Hac Ahmed ile Muhammed el-Ali çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı, 1'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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