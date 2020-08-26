Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi güçleri arasında çatışma

Terör örgütü DEAŞ ile Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçileri arasında Suriye'nin Humus ilinin çöl bölgesinde çatışmalar yaşanıyor.

26.08.2020 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi güçleri arasında çatışma
AA

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda Esed rejiminin kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ, Humus ili sınırları içindeki Badiya'da rejim güçleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rus özel kuvvetleriyle çatıştı.

Örgüt unsurlarının, rejim mevzilerine sızmasıyla çıkan çatışmada çok sayıda rejim askerinin öldüğü öğrenildi.

Bunun üzerine muhalif kaynaklarca Rusya'ya ait olduğu belirtilen savaş uçakları, DEAŞ'lı teröristlere saldırı düzenledi.

Bölgede çatışmalar sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ, Deyrizor ve Humus illerinde sık sık Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupları hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus’un doğusu ve Deyrizor’un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

,Ahmet Karaahmet

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bilim dünyası çalkalanıyor... 'Sosyal mesafenin modası çoktan geçti'
Bilim dünyası çalkalanıyor... 'Sosyal mesafenin modası çoktan geçti'
Ünlü popçuyla evleniyor
Ünlü popçuyla evleniyor
Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?
Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?
Havuz başındaki pozları olay oldu
Havuz başındaki pozları olay oldu
Düşündüğümüzden çok daha büyükmüş!
Düşündüğümüzden çok daha büyükmüş!
Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi göz altına alındı
Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi göz altına alındı
Çorum'daki Kovid-19 servisi görüntülendi
Çorum'daki Kovid-19 servisi görüntülendi
Mozambik'teki tarih araştırmalarına TİKA'dan destek
Mozambik'teki tarih araştırmalarına TİKA'dan destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X