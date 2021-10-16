DEAŞ, Afganistan’da düzenlenen terör eylemini üstlendi

Terör örgütünün sosyal medya kanallarında yayınlanan açıklamada, saldırının iki intihar bombacısı aracılığıyla düzenlendiği belirtilerek, bu kişilerin isimleri paylaşıldı.

Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda 62 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirtmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki bir camiye de 8 Ekim'de bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.