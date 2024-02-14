Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından terör örgütleriyle iltisaklı kişiler hakkında mal varlığı dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
DHA'nın haberine göre, PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı veya topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Söz konusu kararın, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.