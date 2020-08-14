Terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - ADANA

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.Çalışmalar kapsamında bazı kişilerin örgüt adına faaliyet yürüttüğünü belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledi.Tespit edilen adreslere şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, buradaki sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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