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        Haberler Gündem Güvenlik Terör elebaşısının posterini açan şüpheli tutuklandı!

        Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan şüpheli tutuklandı

        Yeşil Sol Parti'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:49
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        Terör elebaşısının posterini açan şüpheli tutuklandı!
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        Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (YSP) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

        Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer zanlı A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Şüpheli A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.

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