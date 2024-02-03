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        Haberler Yaşam Termometreler eksi 20'yi gördü, 'Ağlayan Kayalar' dondu

        Termometreler eksi 20'yi gördü, 'Ağlayan Kayalar' dondu

        Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan ve halk arasında 'Ağlayan Kayalar' olarak adlandırılan kayalar, hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesinin ardından buz tuttu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:44
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        • 1

          Tunceli-Erzincan karayolunun 40. kilometresindeki Hılbeş köyü yakınlarında bulunan 20 metrelik kayalar, sürekli su damladığı için halk arasında 'Ağlayan Kayalar' olarak isimlendiriliyor.

        • 2

          Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen kayalar, hava sıcaklıklarının eksi 20 derecelere kadar düşmesinin ardından buz tuttu.

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          Donmuş haliyle ayrı görsel şölen sunan kayalar, karayolunu kullanan vatandaşların da ilgisini çekiyor.

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          Karayolunu kullanan Dilay Yoleri, hava sıcaklığının eksilere düşmesinin ardından kayaların görsel şölenine tanık olmaktan mutlu olduğunu belirttti.

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          Ahmet Yıldız ise "Burası kışın konuyor, ilkbaharda suyun coşmasıyla birlikte yosun tutuyor. Yoldan geçen araçlar burada duruyor, insanlar fotoğraf, video çekiyor. Burası kendiliğinden oluşmuş.

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          Suyun başka yerden taşınması yok. O nedenle insanların dikkatini çekiyor'' dedi.

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