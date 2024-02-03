Termometreler eksi 20'yi gördü, 'Ağlayan Kayalar' dondu
Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan ve halk arasında 'Ağlayan Kayalar' olarak adlandırılan kayalar, hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesinin ardından buz tuttu
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Tunceli-Erzincan karayolunun 40. kilometresindeki Hılbeş köyü yakınlarında bulunan 20 metrelik kayalar, sürekli su damladığı için halk arasında 'Ağlayan Kayalar' olarak isimlendiriliyor.
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Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen kayalar, hava sıcaklıklarının eksi 20 derecelere kadar düşmesinin ardından buz tuttu.
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Donmuş haliyle ayrı görsel şölen sunan kayalar, karayolunu kullanan vatandaşların da ilgisini çekiyor.
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Karayolunu kullanan Dilay Yoleri, hava sıcaklığının eksilere düşmesinin ardından kayaların görsel şölenine tanık olmaktan mutlu olduğunu belirttti.
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Ahmet Yıldız ise "Burası kışın konuyor, ilkbaharda suyun coşmasıyla birlikte yosun tutuyor. Yoldan geçen araçlar burada duruyor, insanlar fotoğraf, video çekiyor. Burası kendiliğinden oluşmuş.
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Suyun başka yerden taşınması yok. O nedenle insanların dikkatini çekiyor'' dedi.
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