Termometreler 32 dereceyi görü, sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu
Türkiye ekim ayında adeta yaz mevsimini yaşıyor. Termometrelerin 32 dereceyi gördüğü Antalya'da da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillere akın etti.
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'da bugün en yüksek sıcaklık 32 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak kaydedildi.
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Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.
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Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.
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Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
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