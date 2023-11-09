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        Haberler Gündem 3. Sayfa Termometre kırıldı: Etrafa saçılan civa 2 kişiyi hastanelik etti

        Termometre kırıldı: Etrafa saçılan civa 2 kişiyi hastanelik etti

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle kırılan termometreden çıkan civa 2 kişiyi zehirledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:29
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        Termometre kırıldı! 2 kişi hastanelik
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        Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde kırılan termometreden yayılan civadan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Olay, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir evde bulunan termometre bilinmeyen sebeple kırıldı. Kırılan termometreden etrafa yayılan civa sebebiyle evde bulunan 2 kişi etkilendi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

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