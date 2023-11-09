Termometre kırıldı: Etrafa saçılan civa 2 kişiyi hastanelik etti
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle kırılan termometreden çıkan civa 2 kişiyi zehirledi
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde kırılan termometreden yayılan civadan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir evde bulunan termometre bilinmeyen sebeple kırıldı. Kırılan termometreden etrafa yayılan civa sebebiyle evde bulunan 2 kişi etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.