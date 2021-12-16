Kangal Termik Santrali'nde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bir elektrik trafosunda başlayan yangın, diğer trafolara da sıçradı.

Tesisteki itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Trafoların zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.