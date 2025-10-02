Türkiye’nin kuzeyinde, Karadeniz kıyısında yer alan Terme, bulunduğu şehirde önemli ilçelerden biridir. Karadeniz’e uzanan göz alıcı kıyılarının yanı sıra tarımsal üretimi ve tarihi dokusuyla da beğeni toplar. Geçmiş dönemlerden bu yana farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan ilçe, tarımsal üretimiyle de ülkemizin bilinen noktalarından birinde yer alır. Tarımın yanı sıra ticaret ve turizm anlamında da canlı bir yerdir.

TERME NEREDE?

Terme nerede? Söz konusu ilçe, Samsun’un doğusunda konumlanır. Karadeniz kıyısına açılan ilçelerden biri olmasıyla gözleri üzerinde toplar. Terme, bilhassa doğal güzellikleri ve stratejik konumuyla dikkat çeker. İlçenin kuzeyi Karadeniz kıyılarıyla çevrilidir. Aynı şekilde ülkenin güneyi ise yeşil ormanlık alanlar ve bereketli tarım arazileriyle kaplı olması da beğeni toplar.

TERME HANGİ ŞEHİRDE?

Terme hangi şehirde yer alıyor? Samsun ilinde yer alan önemli ve canlı bir ilçedir. Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin en kalabalık ve en gelişmiş şehirlerinden biridir. Terme ise bu ilin tarımsal üretim, doğal güzellik ve kültürel çeşitlilik bakımından en dikkat çeken ilçesidir. Bu nedenle turistlerin de ilgisini çeken bir şehirdir.

TERME HANGİ İLDE? Terme hangi ilde yer alıyor? Karadeniz’in doğa harikalarıyla bezeli, Samsun’un tarihî ve kültürel açıdan önemli ilçelerinden biri olmasıyla göze çarpar. Bereketli toprakları ve zengin tarihi geçmişi ile dikkatleri üzerinde toplar. Ayrıca Amazon efsanesiyle de bağdaştırılan bir yerdir. Terme, köklü kültürü ve Karadeniz’e açılan kıyılarıyla yaşam sürülecek yer olmasının yanı sıra gezmek için de idealdir. TERME HANGİ BÖLGEDE? Terme hangi bölgede? Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bu ilçe, bulunduğu yerin tipik özelliklerini başarıyla yansıtır. Bol yağışlı iklimi, yemyeşil doğası ve Karadeniz kıyısındaki konumuyla ülkemizin doğal güzelliklerinden biri sayılır. Sırf doğası için bile buraya gelenlerin sayısı az değildir. TERME KONUMU NEDİR? Terme konumu nedir? Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Terme’nin; Doğusunda Ünye ilçesi,

Batısında Çarşamba ilçesi,

Güneyince Salıpazarı,

Güneydoğusunda ise Akkuş ilçesi yer alır.

Kuzey kısmı ise Karadeniz kıyısına bakar. Sahip olduğu bu konum sayesinde Terme ilçesi, Karadeniz sahil yolu üzerinde yer alır. Terme, bu konumu sayesinde ulaşım bakımından da avantaj sunar.

TERME HAKKINDA BİLGİLER Terme, Karadeniz’in incisi olarak nitelendirilen bir ilçedir ve doğası çok güzeldir.

İlçenin tarihi, Antik Çağ’a kadar uzanır. Bölge, Amazon kadın savaşçılarının yaşadığı yerlerden biri olarak bilinir.

Terme ilçesi, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim alanıdır.

İlçenin ekonomisi ağırlıklı olarak tarımdır.

Buradaki aktif fındık üretimi, Terme’nin en önemli geçim kaynakları arasına girmiştir.

Terme’de fındığın yanı sıra mısır, pirinç ve sebze üretimi de yaygındır.

Terme yemyeşil ovaları, akarsuları ve Karadeniz kıyılarıyla Karadeniz tatili yaapmak isteyen turistlerin gözdesidir.

Bilhassa Terme Çayı, ilçenin simgesi olmuştur.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunması ile Terme’ye kara yoluyla ulaşım oldukça basittir.

Samsun şehir merkezinden düzenli otobüs seferleri yapıldığı bilgisi vardır.

Terme’de tipik Karadeniz iklimi görülür.

Yazları ılık ve yağışlı, kışları ise serin ve nemli geçer. TERME’DE GEZİLECEK YERLER Amazon Köyü

Terme Çayı

Akgöl

Karadeniz Kıyıları

Tarihi Camiler

