Termal tesislerde bayram yoğunluğu - YALOVA/KÜTAHYA

AA

Yalova'nın, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal'de, bayram öncesi rezervasyonlar işletmecileri memnun ediyor.İlçedeki doğal güzellikleri görmek ve kaplıca suyundan faydalanmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisi dolayısıyla konaklama tesislerinde rezervasyonlar hızla artıyor.Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, salgın nedeniyle ara verdikleri hizmetlerine temmuz ayı itibarıyla tekrar başladıklarını söyledi.Tesisin bütün alanlarında ağırlayabilecekleri kişi sayılarını belirlediklerini anlatan Gürbüzoğlu, "Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Misafirlerimiz de koronavirüs sürecinde tekrar açıldığımızı yeni duydu, o yüzden yoğun talep alıyoruz. Bayrama yüzde 80 civarında dolulukla gireceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.Karaderili Şirketler Grubuna ait 2 bin 200 yatak kapasiteli termal otel Terma City'nin İşletme Müdürü Mustafa Hügül de 8 Haziran'da yeniden hizmet vermeye başlamalarının ardından yoğun rezervasyon talebiyle karşılaştıklarını aktardı.Böyle yoğun bir talebi kendilerinin de beklemediğini vurgulayan Hügül, şunları kaydetti:"Güvenli Turizm Sertifikası, misafirlerimiz için bir güven oluşturuyor ve burada rahatlıkla tatillerini yapma imkanı sağlıyoruz. Kurban Bayramı öncesi son günlere girdik ve rezervasyonlar yoğun bir şekilde devam etmekte. Şimdiden yüzde 80 doluluğa ulaştık. Bayrama yüzde 100 dolulukla gireceğimizi düşünüyoruz."- Kütahya'daki tesisler bayrama yüzde 80-90 dolulukla girecekAynı şirketler grubu bünyesinde Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren Emet Termal Resort&Spa Otel'in Müdürü Ramazan Sezer, 6 Haziran'da açtıkları tesiste rezervasyonlarda artış yaşandığını belirtti.Sezer, "Önceki yıllara göre rezervasyonlarda pandemi nedeniyle kısmen azalma var. Buna rağmen termal otelimize ilgi çok iyi. Şu anda otelimizde doluluk yüzde 70'lerde. Bayrama kadar yüzde 80'lere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Termal oteller hem sağlık hem de dinlenme imkanı olduğu için daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.Salgın sürecinin başından bu yana tüm önlemleri üst seviyede uyguladıklarını anlatan Sezer, hijyen ve güvenliği ön planda tuttuklarını sözlerine ekledi.Kütahya Belediyesine ait Ilıca Otel Harlek'in Müdürü İbrahim Göğebakan da rezervasyonların yüzde 90'ının dolduğunu belirtti.Otelin orman içinde yer aldığı bilgisini veren Göğebakan, "Misafirlerimizin bayram tatili süresince güvenli şekilde konaklayabilmeleri için pandemiyle ilgili tüm tedbirleri aldık." ifadesini kullandı.