Termal tesislerde ara tatil yoğunluğu başladı - YALOVA

AA

Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki turizm tesisleri, özellikle tatillerde tercih edilen lokasyonlar arasında yer alıyor.Bölgedeki işletmeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli oranda doluluk kabul ettiğinden kapasitelerin tamamı rezervasyonlarla doluyor.

Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül, AA muhabirine, hafta sonlarıyla toplam 9 güne çıkan ara tatil nedeniyle otel olarak hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Sezon itibariyle termal tesislerin yanı sıra sağlıklı turizm sertifikasına sahip işletmelerin tercih edildiğini aktaran Hügül, tesislerinde Kovid-19 salgınına yönelik önlemlerin alındığını anlattı.

İşletmelerinin sağlıklı turizm sertifikasına sahip olduğunu belirten Hügül, "İlk giriş anında HES kodu sorgulaması, ateşlerinin ölçülmesi, çantalarının dezenfektan edilmesi tarafımızdan yapılmaktadır. Biz bu süreçte bir avantaja sahibiz. Termal alanlarda özel aile banyosu olarak tabir etiğimiz terapi odalarının çoğu bizi avantajlı duruma getirmektedir. Çünkü orada rezervasyonla işlem alıp sadece kişiye özel işlem vermekteyiz."

- Çocuklar tatilde hem yüzecek hem eğlenecekler

Hügül, geçen yıl ara tatilde yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını, fakat bu sene talep olsa da önlemler çerçevesinde yüzde 75 doluluğu geçmeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönem bu süreçten kaynaklı yüzde 60-65 bandında rezervasyonumuz var. Okulların tatile girmesiyle yüzde 70-75 dolulukla ara tatile girmeyi düşünüyoruz. Tabii ailelerin termal otel tercihlerinden dolayı çok fazla rezervasyon talebi almaya başladık. Biz bu süreci haziran ayından beri yüzde 75 doluluk bandında tutuyoruz. Daha fala misafirimizin gelip herhangi bir sorun yaşamasına da mani oluyoruz böylelikle."

Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilçeyi tercih ettiğini anlatan Hügül, misafirlerinin yüzde 20'sinin yabancı olduğunu söyledi.

Otelde ara tatile özel aktiviteler yapacaklarını ifade eden Hügül, "Çocuklarımızı düşündük bu süreçte. Çocuk sinemalarını devreye aldık. Palyaçolarımız var. Çocuk aktivitelerimiz yaş grubuna ayrıştırılmıştır." ifadesini kullandı.