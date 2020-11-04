Termal otelin beşinci katından düşen Gamze'nin ölümüyle ilgili soruşturmada 3 tutuklama

AA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Gamze A'nın (17) bir termal otelin beşinci katından düşerek ölümünün ardından üç şüpheliden birinin "cinsel saldırı" ve "kasten öldürme", diğerlerinin ise "kasten öldürme" suçlarından tutuklandığı öğrenildi.

Gamze A, geçen hafta sonu ilçedeki bir termal otelin beşinci katından düşmüş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının ölüm olayının ardından açtığı soruşturma kapsamında R.D, kardeşi M.D. ve arkadaşları M.E.D. tutuklanmış, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre şüphelilerden R.D. "cinsel saldırı" ve "kasten öldürme"; diğer iki şüpheli ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Gamze A'nın, Kızılcahamam'da şüphelilerin çalıştığı termal otelin verdiği iş ilanındaki telefon numarasını arayarak, şüphelilerle temas kurduğu belirlendi. Genç kızın, olaydan bir gün önce öğle saatlerinde şüphelilerce Keçiören'deki bir adresten otomobille alınarak Kızılcahamam'a getirildiği tespit edildi.

- Şüphelilerin ifadeleri

Şüphelilerden R.D, sabaha karşı balkondan baktığında genç kızın hareketsiz bedenini gördüğünü iddia etti.

Şüphelilerden M.E.D. ise alkol aldıktan sonra sızdığını, sabahleyin kendisini uyandıran R.D'den kızın ölümünü duyduğunu ifade etti.

M.D. ise bir başka odada bulunduğunu beyan ederek, "Odadan gelen gürültüler duydum. Ama odaya gelip baktığımda anormal bir şey yoktu" dedi.

- Adli Tıp Kurumundan rapor istendi

R.D'nin, kızın uyuşturucu krizine girdiği yönündeki iddiası üzerine Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızın bedeninden alınan kan ve idrar örneklerini Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, genç kız ve R.D'nin kaldığı odada duvara monte edilmiş televizyonda darbe sonucu oluşan kırık belirlendi. Aynı odadaki kap kacağın da kırık olduğu öğrenildi.

Odadaki eşyalardan parmak izleri ve bardaklardan alınan DNA örnekleri de incelemek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Savcılık soruşturmasında, olayın meydana geldiği oteldeki güvenlik kameralarının çalışmadığı tespit edildi.

Ancak ilçedeki güvenlik kameralarından, Gamze A. ile şüphelilerin ilçeye geldikleri otomobilin görüntülerine ulaşıldı.