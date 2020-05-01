Terlikten raket, bezden top yapıp tenis oynayan çocuklara malzeme desteği

Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşayan sınıf arkadaşları Fatma Sereç (12) ve Fehima Özcan (12),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca evlerinin önünde oynamaya başladı.
Malzemeleri olmadığı için lastik ve bez parçalarından top yapıp, annelerinin terliğini de raket olarak kullanan kız arkadaşların tenis oynadığı anlar, renkli görüntülere sahne oldu.
Bu anları cep telefonuyla kaydeden Özcan'ın ablası, sporla ilgilenen çocuklara malzeme yardımı yapıldığını duyunca videoyu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderdi. Bunun üzerine yetkililer, çocuklara malzeme desteğinde bulundu.
- "Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz"
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Tenis İl Temsilcisi Nevin Erik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde sportif faaliyetlere ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.
Çocukların bu dönemde hareketsiz kalmamasına yönelik çalışma yürüttüklerini belirten Erik, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 20 çocuğumuza raket, top, file desteğinde bulunduk. Güzel tepkiler aldık. Daha sonra Fehima ve Fatma'nın görüntüleri bize geldi. Ben de durumu İl Müdürümüzle paylaştım. O da çocuklar için ne yapılması gerekiyorsa yapmamızı istedi. Çocuklarımız için raket, top, mini file ve hedef çizgilerimizi alarak yanlarına geldik. Onlar için evlerinin önünde mini bir kort yaparak mutlu olmalarını sağladık. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz."
- "Çok mutluyuz"
6. sınıf öğrencisi Fatma Sereç ise koronavirüs salgını sürecinde hareketsiz kalmamak için arkadaşıyla evlerinin önünde oyun oynadıklarını dile getirdi.
Tenise ilgi duyduklarını anlatan Sereç, "Evde sıkıldık, arkadaşımla lastik ve bez kullanarak top yaptık. Annemin terliğiyle tenis oynamaya başladık. Bunu gören Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bize malzeme hediye etti, evin önünde saha yaptı. Çok mutluyuz, teşekkür ederiz." diye konuştu.
Fehime Özcan da ablasının durumu tenis antrenörlerine bildirdiğini, bunun üzerine kendilerine malzeme gönderildiğini söyledi.
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