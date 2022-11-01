Son olarak, Dunnett eve merdiven korkulukları taktırdı. 11 ayda tamamlanan evin tadilatı için 102.458 Sterlin (Yaklaşık 2.2 milyon TL) harcandı. Dunnett, kulübeyi satın almak da dahil olmak üzere tüm projeye 157.844 Sterlin (3.4 milyon TL) harcadığını tahmin ediyor.