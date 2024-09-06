Terk edilmiş bebek, ormanda bulundu
Muğla'da yürekleri yaralayan bir olay meydana geldi. Yeni doğmuş erkek bir bebek ormanda, çalılıkların içinde terk edilmiş bir halde bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastanede tedaviye alındı.
Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanının üst kısmındaki ormanlık alanda ses duyan iki kişi, çalıların içinde bebek olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, ilçedeki özel hastaneye götürüldü.
Bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.
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