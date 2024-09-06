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        Haberler Gündem 3. Sayfa Terk edilmiş bebek, ormanda bulundu | Son dakika haberleri

        Terk edilmiş bebek, ormanda bulundu

        Muğla'da yürekleri yaralayan bir olay meydana geldi. Yeni doğmuş erkek bir bebek ormanda, çalılıkların içinde terk edilmiş bir halde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:07
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        Terk edilmiş bebek, ormanda bulundu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastanede tedaviye alındı.

        Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanının üst kısmındaki ormanlık alanda ses duyan iki kişi, çalıların içinde bebek olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, ilçedeki özel hastaneye götürüldü.

        Bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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