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        Haberler Kültür-Sanat Terje Mikkelsen ve Amalie Stalheim CSO Ada Ankara'da

        Terje Mikkelsen ve Amalie Stalheim CSO Ada Ankara'da

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 9 Şubat 2024 tarihinde Norveçli ünlü şef Terje Mikkelsen ile İskandinav ülkelerinin en çok aranan çellistlerinden Amalie Stalheim'ı CSO ADA ANKARA Sahnesinde ağırladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:59
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        Terje Mikkelsen ve Amalie Stalheim CSO ADA ANKARA'da
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        İngiliz besteci Edward Elgar'ın 1919 yılında bestelediği 'solo çello' repertuarının temel taşı olan Mi minör tonundaki ‘Viyolonsel Konçertosu’ ile başlayan konser, Rus besteci Dimitri Şostakoviç'in en sevilen senfonilerinden biri olan Re minör tonundaki 5. Senfonisi ile devam etti.

        16 Şubat'ta gerçekleşecek ikinci konserde ise şef Terje Mikkelsen'in yönetiminde, viyola sanatçısı Timothy Ridout CSO ADA Ankara Ana Salonda Ankaralı sanatseverler ile buluşacak.

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        #Terje Mikkelsen
        #Amalie Stalheim
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