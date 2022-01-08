Terim, yönetim ve futbolculara tepki

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi. Oynanan futboldan memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor?' tezahüratı yaptı. Taraftarlar, futbolculara da 'Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese' diye tezahüratta bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yönetimi istifaya çağırırken TFF'ye de tepki gösterdi.