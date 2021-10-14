Terim savunmacıları uyardı

Galatasaray'da, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Milli arada iki hazırlık maçı yapan sarı kırmızılılarda Fatih Terim, takımının savunma performansından memnun kalmadı.

Tuzlaspor ve İstanbulspor’dan toplamda 6 gol yenmesi teknik heyeti harekete geçirdi. Alpaslan, Marcao ve Nelsson bu maçlarda görev alırken, Fatih Terim savunmacılara daha dikkatli olun mesajı verdi.

Bireysel hataları minimuma indirmeleri gerektiğini belirten Terim, adam markajı konusunda da uyarılarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, İttifak Holding Konyaspor maçına Marcao’nun cezası nedeniyle Nelsson ve Luyindama ikilisi ile başlayacak. Sol bekte, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları düşünülerek Ömer Bayram'ın forma giymesi bekleniyor.

Diğer yandan teknik heyet, cezalı Berkan Kutlu’nun alternatifini arıyor. Fatih Terim, orta saha kurgusunu forvet tercihine göre belirleyecek.

Maça tek forvetle başlanması durumunda Taylan, Cicaldau ve Emre Kılınç’ın orta saha üçlüsünü oluşturabileceği ifade edildi.

Çift forvetli sistemde ise orta saha kurgusu değişecek. Bu durumda Taylan ve Cicaldau ikilisi orta sahanın merkezini oluşturacak.