Sezon başında Ozan Kabak’a güvenerek ilk 11’e monte eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, diğer gençlere de güvendiğini gösterdi. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre son oynanan Sivas maçının son dakikalarında Mustafa Kapı’ya ilk kez bir resmi maçta forma giydirerek 16 yaşındaki yeteneğin Galatasaray tarihine geçmesini sağlayan İmparator, sezon başında da İsmail Çipe’nin iyi performansını ödüllendirerek 2. bir kaleci transfer edilmemesi yönünde yönetimi bilgilendirmişti. Altyapıdan yetişen diğer gençlere de güvendiğini göstermek isteyen Terim, Celil Yüksel, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe’nin sözleşmelerinin uzatılmasını istedi. Gençlere Ozan’ı örnek gösteren Terim, yapılmasını istediği bu hamleyle hem genç isimlere motivasyon aşıladı hem de Galatasaray’ın geleceğine yatırım yaptı. Hocalarının kendilerine güvendiğini görerek kontrat tazeleyen gençler de bu hamleyle adeta mest oldu. Antalya kampına da götürülecek olan genç yetenekler kupa maçları başta olmak üzere zaman zaman ligde de süre alarak A takıma monte edilmeye çalışılacak.