Oyuncu, "Egzersiz, çıplakken iyi görünmek için bir araçtan ziyade bir refah kaynağına dönüştü. O yüzden neden bikinili bir fotoğrafımı paylaşmayayım? Gerçek şu ki 55 yaşında böyle bir bedende olmak özgürleştirici hissettiriyor. Sonunda kendi tenimde nasıl rahat olacağımı çözdüm. Belki her gün değil ama çoğu zaman..." ifadelerini kullandı.