Terhis olan 509 asker KKTC'den Mersin'e getirildi

Terhis olan askerler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle birliklerinde gözetim altında tutulduktan sonra muayeneleri yapılarak gemilere bindirildi.

Askerler daha sonra memleketlerine uğurlanmak üzere Mersin Limanı'na getirildi.

Limanda bekleyen sağlık görevlileri tarafından tekrar sağlık kontrolünden geçirilen 509 asker, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Askerlerin 14 gün süreyle tedbir amaçlı ikametlerinde de gözetim altında tutulacakları öğrenildi.