Teravih namazı kılınışı ile özel namazlar arasında yer alıyor. Ramazan ayında özellikle kılınan teravih namazı bu akşam Kadir Gecesi ibadetleri arasında da yer alıyor. İşte teravih namazına dair detaylar ve teravih namazının kılınışı...

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih Namazı, yalnızca Ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır. Teravih Namazı, evde de tek başına kılınabilir ancak camide cemaatle birlikte kılınması daha uygundur. Teravih Namazı'ndan önce kılınan yatsı namazı, genelde Teravih Namazı ile birlikte kılınır ve Yatsı Namazı 13 rekattır. Teravih namazı ise 20 rekattır. Teravih Namazı'nın ardından kılınan Vitir Namazı da 3 rekattır. Teravih Namazı'nın ardından kılınan Vitir Namazı'nın da kılınması tavsiye edilmektedir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı

Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam:

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar. İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz),imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır. İki Rek'atte Bir Selâm Verilerek Teravihin Tek Başına Kılınışı: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya" diyerek niyet edilir ve aynen sabah namazının iki rek'at sünneti gibi kılınır. Yirmi rek'at tamamlanıncaya kadar ikişer rek'at kılmaya devam edilir, teravih bitince de vitir namazı kılınır.

Dört Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı

1.rekat: Namazı kıldıracak imam ve cemaat yukarıda tarif ettiğimiz gibi niyet ederek iftitah tekbirini alır ve ellerini bağlar. İmam ve cemaat gizlice Sübhaneke'yi okuduktan sonra (Cemaat başka birşey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yaparak ikinci rek'ata kalkılır.

2. rekat: İmam gizlice Besmele'yi, açıktan Fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rek'atın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rek'ata kalkarlar.

3. rekat: Hem imam, hem de cemaat gizlice Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rek'ata kalkarlar.

4. rekat: İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.Bu oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina...." okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rek'atı kılınmış olur. Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır.Her dört rekatın sonunda salavat ya da dula ile ara vermek sünnettir. Sonra da cemaatle vitir namazı kılınır.

Dört Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Tek Başına Kılınışı:

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya" diye niyet edilir ve aynen ikindi namazının sünneti gibi kılınır. Aradaki fark sadece niyetin değişik olmasıdır. Böylece dörder rek'at kılınarak yirmi rek'at tamamlanır. Bunun peşinden de vitir namazı kılınır.

ORUÇ TUTMAYANLAR TERAVİH NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Teravih namazı, mübarek Ramazan ayına ait bir sünnet olduğu için, oruçla doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir şekilde oruç tutmayan bir kişi, Teravih namazını kılabilir.

KADINLAR TERAVİH NAMAZINI CAMİDE KILABİLİR Mİ?

Kadınların teravih namazını kılmasıyla ilgili sorulan bir soruya cevap veren Dr. Mustafa Karataş, "Kadınlar, teravih namazını kılmak için camiyet gidebilirler. Hz Ömer (r.a)’ın halifeliği döneminde kadınlar toplanıp bir imamın arkasında teravih namazı kılarlardı. Kadınların teravih namazına gitmeleri günah değil yalnız usulüne uygun olarak edepli bir şekilde gitmeleri de en güzelidir." ifadelerini kullandı.