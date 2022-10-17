Terastan düştüğü iddia edilen kadının oğlu gözaltında!

AA'da yer alan habere göre, Saniye V. (65) ile oğlu G.V'nin (47) evlerinde tartıştıkları ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."