'Teras'ta müzik keyfi

Bülent Ortaçgil, Leman Sam, Fatma Turgut ve İkilem’in en güzel performanslarını sergileyeceği ücretsiz Joy Türk Akustik Açık Hava Konserleri serisi 04-25 Eylül tarihleri arasında, Emaar Teras’ta olacak.

Leman Sam

Bülent Ortaçgil ile 4 Eylül’de başlayacak ülkemizin birbirinden kıymetli sanatçılarının sevenleriyle buluşacağı Emaar Akustik Açık Hava Konser serisinde; 11 Eylül’de İkilem, 18 Eylül’de Fatma Turgut ve 25 Eylül tarihinde Leman Sam sahne alacak. Pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek etkinlik serisi Türk müzik dünyasının duayenlerinde Bülent Ortaçgil konseriyle başlayacak ve Eylül ayı boyunca her Çarşamba devam edecek.