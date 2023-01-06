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Terapistlere göre ilişkinizin yürümediğini gösteren 5 işaret

Terapistlere göre ayrılık çanları, ilişki bitmeden çok önce çalmaya başlıyor. İlişki terapistlerinin ortak olarak belirlediği bazı işaretler, partnerinizle sona yaklaştığınızı gösteriyor. Bu 5 davranış; ilişkinizi üzücü bir sona sürüklüyor olabilir.

Giriş: 06.01.2023 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • PARTNERE KARŞI OLAN MERAKIN BİTMESİ

    Bir seks ve ilişki terapisti olan Lauren Consul, çiftlerin meraklarını kaybedip soru sormayı bıraktıklarında kendilerini oda arkadaşı gibi hissedebileceklerini söyledi.

    Lauren, "Çıkmaya başladığımızda pek çok soru soruyoruz ve birbirimize ilgi duyuyoruz ancak zamanla bunu unuttuk veya varsayımda bulunmaya başladık; partnerimize soru sormayı bıraktık."

  • PARTNERE KARŞI BAŞKA BİRİNİ TUTMAK

    Lauren, bir ilişkinin birlikte çalışmanız gerektiğini anlamak ve fark etmekle ilgili olduğunu söyledi.

    “Gördüğüm yaygın şey, bir eşin; eşi yerine annesinin veya babasının hatta kardeşlerinin tarafını tutması ve bu, 'benim ailem değilsin' demek olduğu için gerçekten acı verici."

  • BAKIŞ AÇILARINDA ISRARCI OLMAK

    Lauren, partnerinizin bakış açısını görememenin bir ilişkide, özellikle de tartışmalar sırasında sorunlara yol açabileceğini söylüyor. “İki kişi aynı şeyi deneyimleyebilir ama bu konuda tamamen farklı hissedebilir.

    “'Doğru görüşe' takılırsak, bir kişinin deneyiminin geçerli olduğunu ve diğerinin olmadığını söylüyoruz. Bunun üstesinden gelmenin en iyi yolu, bir ara verip partnerimizden duyduklarımız üzerinde derinlemesine düşünüp onları doğrulayabilmemizdir.

    Bu, partnerimize dinlediğimizi ve söylediklerinin mantıklı olduğunu ve aynı takımda olduğunuzu gösteriyor. 

  • PARTNERDEN BİR ŞEYLER SAKLAMAK

    İlişki koçu ve The Millionaire Marriage Club'ın yaratıcısı Nancy Landrum'a göre dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğünüz bir konuyu gündeme getirmekten korkuyorsanız, bu bir sorun.  "Sağlıklı bir ilişkide, saygılı ve samimi bir yanıt beklentisiyle her şey tartışılabilir."

    İlişkinizdeki bu açıklık ve dürüstlük eksikliği, eşinizle daha fazla olumsuz davranışlarda bulunmanıza da neden olabilir. 12 yıldan fazla deneyime sahip lisanslı bir aile ve evlilik terapisti olan Marley Howard'a göre, eşinizden bazı şeyleri saklamaya başladığınızı düşünüyorsanız endişelenmelisiniz. "Gizlilik hakkı farklıdır ancak eşinizden bilmesi gereken bilgileri saklamak tehlike işaretidir. Bu, eşinize güvenmediğinizi gösterir" diye açıklıyor.

  • SÜREKLİ TARTIŞMAK

    Howard'a göre çiftlerin kavga etmesi ve çatışması her zaman kötü bir şey değildir. Ama partnerinizle, sürekli kavga ediyorsanız bunun kırmızı bayrak olduğunu söylüyor.

    Howard, "Bir ilişkide çatışma olmamasının arkasında genellikle altta yatan bir korku, kaçınma ve gerçek dışılık vardır" diye açıklıyor. "Ancak, eşinizle tartışmalar sürekli oluyorsa bir uyarı işaretidir."

    Kaynak: Independent, Best Life

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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