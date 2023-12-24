Terapistler uyarıyor! Partnerinizle kavga ederken bu 5 şeyi asla yapmayın!

İlişkilerde tartışma anları, çiftler arasında yaşanan ortak bir deneyimdir. Ancak bu anlar, ilişkinin kalitesi ve dayanıklılığı için kritik öneme sahiptir. Terapistler, partnerinizle kavga esnasında sergilenen bazı davranışların uzun vadede ilişki üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. İşte, kavga anlarında kaçınılması gereken bu beş tuzak...