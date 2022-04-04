Tepkiler çığ gibi gelmişti! İTÜ'den Celal Şengör kararı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir zoom toplantısında kız öğrencisine uyguladığı tacizi soğukkanlılıkla anlatmıştı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Şengör, kız öğrencisine tacizi, ders verirmiş gibi anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:
"O kadar kızdırdı ki, Saniye’nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim, baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı."
Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü de Şengör hakkında soruşturma başlatmıştı.
"CİNSEL TACİZ OLARAK GÖRMÜYORUM"
Kamuoyunun tepkisinin ardından bir açıklama yapan Şengör ise "Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum." şeklinde ifadeler kullandı.
DİSİPLİN CEZASI VERİLMEDİ
Öte yandan İTÜ Rektörlüğü'nün başlattığı soruşturmada komisyon tarafından Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı. Rektörlük yönetimi de komisyonun kararını onadı.
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ OLDU
Prof. Celal Şengör yaş haddinden dolayı 24 Mart'ta akademiden emekli olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün yaptığı paylaşımda "Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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