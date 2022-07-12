Tepki çeken sözlere imza atan imamın görev yeri değiştirildi!

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Konya Şehir Hastanesi'nde gören yapan kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya, ameliyat ettiği hastasının hayatını kaybetmesinin ardından, hastanın oğlu Hacı Mehmet Akçay tarafından katledilmişti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay sonrası doktorlar 2 günlük iş bırakma eylemi yapmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü Selçuklu ilçesinde bulunan bir camide görevli olan imam A.G., doktorların görev bırakma eylemini ağır bir dille hutbe sırasında eleştirmişti.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.G. konuşmasında, "Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki 'Sen git grevdeyiz' Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim" şeklinde tepki çeken sözlere imza atmıştı.

Hakkında soruşturma başlatılan A.G.'nin açığa alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre imamın infial yaratan sözlerinin ardından olası daha kötü olayların yaşanmaması için idari izne ayrılarak görev yerinin değiştirildiği belirtildi.

Öte Yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Konya’ya gönderilen müfettişlerin, pazartesi günü raporlarını tamamlayıp hızlı bir şekilde başkanlığa iletecekleri ve başkanlığın ise aynı hafta içinde soruşturmayı sonuca bağlayacağı öğrenildi.