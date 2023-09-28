Tepki çeken görüntüde yeni gelişme!

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        Camiye ayakkabı ile girip imamla tartıştı! Kimliği belli oldu

        Isparta'da akşam namazı kılınırken içeriye ayakkabı ile girerek namaz kıldıran imam ve cami cemaati ile tartışan kişinin kimliği belirlendi. Görüntülerin ortaya çıktığı camiye gelen kişinin bipolar bozukluğu hastalığı olan Çetin A. olduğu ortaya çıktı. Çetin A.'nın olaydan bir gün sonra Konya'da tedavi görmek için hastaneye yatırıldığı öğrenildi

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 28.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:23
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        Olay Isparta'da 21 Eylül'de Vanlı Cami’sinde akşam namazı kılındığı sırada meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, içeriye ayakkabı ile giren bir kişi namaz kıldıran imamla tartıştı.

        Ezan sesinin yüksekliğinden rahatsız olduğunu iddia eden kişi, imam ve camide bulunan cemaatle bir süre tartıştıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

        SANİYE SANİYE KAYEDEDİLDİ

        Tüm bu anlar caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Isparta Müftülüğü, camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        BİPOLAR HASTASI ÇIKTI

        Yapılan çalışmalarda camiye gelen kişinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Kimliği tespit edilen kişinin bipolar bozukluğu hastası olduğu öğrenilen Çetin A. olduğu ortaya çıktı. Araştırmada cami cemaati tarafından hastalığı bilinen Çetin A.’nın bir gün sonra Konya’da bulunan Beyhekim Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Çetin A.’nın tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi.

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