DHA

İlk adımları atılan normalleşme süreci ile birlikte AVM'lerin açılması, hijyen konusunun önemini daha da artırdı. Çok sayıdaki AVM'ye temizlik hizmeti sunan Tepe Servis ve Yönetim de AVM'lerde hijyen konusunda devreye alınması gereken tedbirlerle ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

Bu doğrultuda, AVM'lerin risk oluşturabilecek alanları belirlenerek, bunlara yönelik çözüm önerileri sunuldu. Hazırlanan çalışmada, AVM'lerin girişleri, danışma bankoları, WC alanları, mağazalar, dinlenme ve yemek alanları, yürüyen merdivenler, asansörler ve otoparklara dair ayrı ayrı tasarlanmış önlem ve eylem planları yer alıyor.

Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, AVM'lerin yeniden açılması ile birlikte dikkat edilmesi ve iyi yönetilmesi gereken bir sürecin başladığını söyledi. Entegre tesis yönetimi hizmetlerini tek elden sunan firma olarak, fabrika, liman ve okulların yanı sıra hastane ve AVM'lerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ortak kullanım alanının temizliğinden sorumlu olduklarını belirten Çakmakcı, pandemi hastaneleri olan Yozgat ve Isparta şehir hastanelerine de hizmet sunduklarını kaydetti.

'EN BÜYÜK KRİTER HİJYEN'

AVM'lerin risk oluşturabilecek alanlarını belirlediklerini ve buralardaki iş yapış şekillerini yeniden ele aldıklarını ifade eden Çakmakcı, "Alışveriş merkezlerinde her açıdan yeni bir dönem başlıyor. Artık insanların en büyük kriteri AVM'lerin sağladığı hijyen koşulları olacak. Biz de kendi hizmetlerimiz doğrultusunda sürecin iyi yönetilmesi için bir çalışma hazırladık. Çalışmamızı, hizmet verdiğimiz alışveriş merkezlerinin yönetimlerine ileteceğiz. Normalleşme sürecinde AVM'ler önemli bir sınavdan geçecek. Biz de bu dönemin yönetilmesi için neler yapılması gerektiğini yeniden gözden geçirdik. Bu kapsamda AVM'lerin bazı noktalarındaki temizlik personeli sayılarının ve görev tanımlarının gözden geçirilmesi, sosyal mesafe, periyodik dezenfeksiyon gibi konuların aksamaması için hijyen sorumlularının yanı sıra food court, WC'ler ve dinlenme alanları için de önerilerimiz var" dedi.

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