Tepe'de teslimatlar ocakta

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Projenin teslime hazır olduğunu aktaran Tepe İnşaat Yatırım Projeleri Direktörü Murat Ankara “Lokasyonu ve yaşam kalitesi ile fark yaratan projemizde villa konforunu az katlı apartman konseptine taşıyarak, asırlık meşe ağacının gölgesinde doğa ile iç içe bir yaşam alanı inşa ettik. Tüm projelerimizde olduğu gibi işi taahhüt ettiğimiz sürede teslim ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oturuma hazır hale getirdiğimiz projemizde, sınırlı bir süre için, müşterilerimize yüzde 20 indirim ve yüzde 0,79 faiz oranı ile kredi imkânı sunuyoruz, üstelik tapu devrini hemen gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, 3'er katlı 16 bloktan oluşan proje, 16 bin metrekarelik bir arsa üzerinde, 106 metrekare ile 199 metrekare arasında değişiklik gösteren 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde bahçeli, teraslı ve dubleks plan seçenekleri bulunuyor